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Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!

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Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!
Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти мирних людей. Це гуманітарний обов'язок світу - реагувати, але рішення немає", - обурився глава держави.

"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці, по суті, технічне питання, його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні. То ж коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа, на всі ці сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя. Ми ще раз просимо - вирішуйте швидше, не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Don Pedro bb9539c4
    Официально Минооборны: Не постить инфу про поставки оружия из за рубежа - это усложняет процесс получения.
    Цензор.нет: Зеленський - Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщ ?
  • Маск13
    Вже декілька людей рекомендують нашій "владі" змінити риторику по відношенню до партнерів.
    Треба говорити конструктивно і регулярно, а не закочувати істеріки.
  • Kobsar Alexander
    Всё нормально с Польшей -- просто Зеленский немецкое радио не слушает.
    С Германией тоже -- кайн проблэм по всем вопросам.
    На вчера, Германия приняла 600 000 украинских беженцев. В основном женщины и дети.
    Сейчас идёт их распределение по всей Германии.
    Не наводите антинемецкую панику, шановни громадяны!
    От себя могу добавить, что регулярно наблюдаю то, о чём украинское Минобороны рекомендует не сообщать...*)
    Слава Украине!
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