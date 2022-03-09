Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!

Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти мирних людей. Це гуманітарний обов'язок світу - реагувати, але рішення немає", - обурився глава держави.

"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці, по суті, технічне питання, його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні. То ж коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа, на всі ці сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя. Ми ще раз просимо - вирішуйте швидше, не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.

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