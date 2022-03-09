Зеленський - США: Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщі? Не перекидайте відповідальність!
Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти мирних людей. Це гуманітарний обов'язок світу - реагувати, але рішення немає", - обурився глава держави.
"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці, по суті, технічне питання, його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні. То ж коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа, на всі ці сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя. Ми ще раз просимо - вирішуйте швидше, не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.