На Донеччину доставили гуманітарну допомогу

Гуманітарний вантаж, вартість якого сягає понад 4 мільйони гривень, складається з предметів медичного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Як зазначив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, цього разу гуманітарну допомогу отримають як медичні заклади, так і цивільне населення. Мова йде про медичні розхідники, сучасні медикалізовані ліжка, медичні маски респіраторного типу класу FFP2, матраци, ковдри, а також медичні меблі.

"Ми пишаємося тим, що маємо зараз можливість передавати необхідне обладнання, яке допомагає рятувати життя та відновлювати здоров’я українським захисникам та цивільним людям, " - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У Командуванні об'єднаних сил ЗСУ зазначають, що вантаж доправлений в Україну "Асоціацією міжнародних перевізників України" від благодійного фонду "Міжнародна асоціація підтримки України".

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