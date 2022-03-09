Венеціанська комісія ініціює припинення представництва Росії у своєму складі
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Конституційний Суд України повідомляє, що Венеціанська комісія ініціює припинення у своєму складі представництва РФ.
"Члени бюро Венеціанської комісія 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до комітету міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеціанській комісії", - зазначив член Венеціанської комісії, заступник голови Конституційного Суду України Сергій Головатий в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Очікується, що комітет міністрів ЄС ухвалить рішення 10 березня.