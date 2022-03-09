Росія вже заявляє, що не хотіла повалити владу в Україні

До завдань війни не входило повалення чинної влади в Україні, запевняють у російському МЗС.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"В її завдання не входять ані окупація України, ані руйнація її державності, ані повалення чинної влади. Вона не спрямована проти мирного населення", - заявила Захарова.

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Нелояльність української влади до російських окупантів та відмова від здачі Донбасу – одна з причин нападу Кремля.

Президент країни-агресора Володимир Путін називає керівництво України "зграєю наркоманів та неонацистів", а війну – "денацифікацією".

Через кілька днів війни Росія почала змінювати і зменшувати свої вимоги.7 березня у Кремлі запевняли, що закінчують демілітаризацію України. Про "денацифікацію" вже не згадували. Того ж дня голова Bellingcat Христо Грозєв повідомляв, що Росія пропонувала президенту Володимиру Зеленському залишитись на посаді.