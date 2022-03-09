Морози змусять російських окупантів кидати техніку або сидіти у "40-тонних морозильниках", - The Times
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Військові аналітики прогнозують, що різке похолодання стримає просування російських військ.
Різке похолодання в Україні серйозно ускладнить становище окупаційних російських військ. Про це пише британське видання The Times з посиланням на коментарі військових аналітиків, прізвища яких у матеріалі від 9 березня не називаються, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Ймовірно, арктичні повітряні маси принесуть в Україну зниження температури до -10 градусів уночі, а в поєднанні з пронизливим вітром можуть відчуватися як усі - 20.
На думку джерел, мороз стримає просування військ РФ. Солдати змушені будуть або кидати свою техніку, або сидіти у "40-тонних залізних морозильниках".
За словами аналітиків, погіршення погоди ускладнить життя обом сторонам, але найбільше – росіянам, які стоять колоною на північно-західних околицях Києва.