Через шалений супротив населення окупанти ввели підрозділи Росгвардії на Херсонщину. Незаконно затримано понад 400 українців, - Генштаб
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Оскільки мешканців окупованих населених пунктів Херсонщини чинили шалений супротив, окупанти ввели туди підрозділи Росгвардії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - йдеться у повідомленні.