З початку російського вторгнення в Україні загинула 61 дитина, 100 - поранено, - Денісова

Станом на 13 годину 9 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні 61 дитина загинула та 100 дітей отримали поранення.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі фейсбук уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, невідомою на сьогодні залишається доля 55 дітей будинку дитини в м. Ворзелі на Київщині.

"У Маріуполі вперше за десятки років, і вперше, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів будинку", - зауважила омбудсмен.

Вона також нагадує, що учора у м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей 2021 року народження.

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"Такі дії збройних сил Російської Федерації становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права порушують основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо!!", - резюмує Денісова.