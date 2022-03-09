У Конгресі США погодили пакет допомоги Україні, сума зросла до 13,6 млрд доларів

У Конгресі США досягли двопартійної згоди щодо екстреного пакету допомоги Україні обсягом 13,6 млрд євро - хоча напередодні йшлося ще про 12 млрд.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на Reuters.

Домовленості є не тільки щодо українського пакету допомоги, а й 15,6 млрд доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу та інші державні витрати.

Пакет мають схвалити до опівночі п’ятниці, 11 березня.

"Ми не можемо просто дивитися на телеекранах, що відбувається в Україні… Цей проєкт є нашою відповіддю на неспровоковану агресивну війну Росії і вторгнення в Україну", - заявила голова Комітету з асигнувань Палати представників.

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