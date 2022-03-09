Росіянам доведеться чекати місяцями, щоб зняти гроші з рахунків, валюта закінчується, фінансова система на межі колапсу

У Росії банки закрили пункти обміну: влада заборонила купувати долари. А ті, хто намагається зняти свої валютні депозити, змушені чекати на місяці. Валюта у країні-агресорі закінчується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "РІА Новості".

У відділенні Райффайзенбанку на Смоленській-Сінній площі повідомили, що отримати готівкові долари можна не раніше 6 квітня, за заявками, оформленими кілька днів тому", – пише видання.

"Наступний крок, який не за горами, – примусова конвертація валютних вкладів, що залишилися, на рахунках у рублі. Найближчим часом росіян чекає продовження обвальної девальвації рубля і розквіт чорного готівкового валютного ринку", – написав на своїй сторінці в telegram глава комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев.

Зазначимо, що дії президента РФ Володимира Путіна драматично обвалили курс російського рубля. Після початку війни проти України долар злетів до рекордної позначки. Тепер у банках РФ він продається за 180-200 рублів.

"І це тільки квіточки в частині тієї ціни, яку заплатить кожен житель РФ за мовчазне схвалення війни, а ягідки у вигляді зростання безробіття, падіння реальних доходів і зарплат, галопуючої інфляції та зростання бідності вже на підході", – зазначає Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський рубль вже коштує менше, ніж американський цент, - Байден