ЧАЕС знеструмлена. Варварська війна РФ загрожує всій Європі, - Кулеба

Українська сторона закликає міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання ЧАЕС.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання", - зауважив він.

За його словами, резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин.

"Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через дії окупантів ЧАЕС і місто Славутич знеструмлені, - Укренерго