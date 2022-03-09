Ми не знали, що Путін нападе 24 лютого, - ОП

Українська влада завчасно не мала інформації, що 24 лютого президент країни-окупанта Володимир Путін розпочне повномасштабну війну проти України.

ЯК повідомляє Цензор.НЕТ, про це член української делегації у переговорах з країною-агресором, радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю Українській правді.

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На питання, чи західні партнери наперед інформували Офіс президента про вірогідність російського вторгнення 24 лютого, Подоляк відповів:

"Ні, конкретної дати 24 лютого не було. Дат було багато: 20, 22, 16 лютого. Американці теж не могли знати конкретний час і це не питання до їхньої розвідки".

Він також пояснив, чому раніше українська влада активно не реагувала на попередження західних розвідок про можливе повномасштабне вторгнення Путіна.

"Інформаційна кампанія про можливий російський напад почалася десь з кінця жовтня минулого року. Для нас це було трошки дивно.

Вони це все нагнітали, особливо в грудні і в січні, але жодних дій превентивного характеру ніхто не робив. Тобто всі дії, які зараз наші партнери роблять, можна було попередньо частково робити – і тоді б Росія могла оцінити той обсяг проблем з економічної точки зору", - сказав він.

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"Коли ми цю інформацію отримували, у нас розвідка теж працювала і ми це бачили – готували інфраструктуру управлінську для воєнного стану. Але ми розуміли, що якщо ми почнемо в такому ж обсязі медійно давити на людей, то панічні настрої будуть такими, що ми б не втримали ситуацію.

Війна війною, але до війни ми б повністю зламали всю економіку і сьогодні нам було б набагато складніше. А так з’ясувалося, що ми економічно і управлінсько готові до всього".

Нагадаємо, ще в січні у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Зазначимо, 23 лютого видання Nesweek з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомило, що Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин.

20 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв: "Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення". Цього ж дня, американські ЗМІ повідомили, що розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани.

19 лютого вже було відомо, що до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки.

17 лютого про загрозу наступальних дій з боку Росії повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

21 лютого головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті вказував на хибну оцінку ситуації міністром оборони України Олексієм Резніковим - Міністр оборони Резніков хибно оцінив обстановку навколо України.