РФ заявила, що проігнорувала суд у Гаазі через "абсурдність" позову

Росія заявила, що не прибула на слухання у Міжнародному суді ООН за позовом України про припинення бойових дій на своїй території через "абсурдність" позову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Уряд Росії повідомив Міжнародний суд ООН про те, що Російська Федерація не зацікавлена захищатися від звинувачень України щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.

Україна стверджує, що Росія помилково намагається виправдати своє вторгнення хибними твердженнями про те, що вона атакувала з метою самооборони, щоб запобігти геноциду.

У повідомленні МЗС Росії йдеться, що вона не з'явилася в суд "у світлі очевидної абсурдності позову".

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