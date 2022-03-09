Новини • Війна

У Путіна заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною

39 17255
У Путіна заявили, що зацікавлені у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною
Росія зацікавлена у якнайшвидшому проведенні нових раундів переговорів з Україною. Це нібито залежить від готовності Києва.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на obozrevatel.

Нагадаємо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко висловив думку, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні. Вирішальним чинником може стати витіснення Росії із нафтогазового ринку світу. Він зазначив, що перед тим, як Росію змусять до переговорів, окупанти намагатимуться здобути хоча б одну перемогу у війні в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість компромісу з РФ: Щодо НАТО я охолов. Готовий до діалогу, але не до капітуляції

7 березня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Вони проходили у Біловезькій Пущі. Тривали переговори майже чотири години. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

Глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що очікування РФ від переговорів "не виправдалися" і "говорити про щось позитивне поки що рано".

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Нах з України,кацапські падли.
  • Garinich
    Ну так в чем дело, нах из Украины, включая дондас и крым, репарации и т.д. И тогда можно о чем то говорить. Все кадыровцев выдать нам.
  • FT FT
    Да кто бы сомневался что именно кацапоидам сейчас нужны переговоры. Даже Зеленкому лизнули что типо не собираются свергать его, чтобы тот размяк и подписал хоть какие то уступки. Только все ети переговоры всегда Украине вылазили боком.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини