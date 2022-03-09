Ці дні минули, - Стінг не виступатиме перед жодною людиною, наближеною до путінського режиму
4 2443
Британський співак Стінг, який днями публічно підтримав Україну, більше не виступатиме для олігархів із оточення володимира путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це артист повідомив The Mirror.
"Жоден олігарх у Британії, Росії чи будь-де не в тому становищі, щоби замовляти концерт, весілля чи вечірку. Ці дні минули", - сказав Стінг.
Як додав у коментарі виданню речник співака, той шокований вторгненням росії в Україну. Стінг не прийматиме замовлень на виступи від жодної людини, наближеної до путінського режиму.
Свого часу, у 2016 році, Стінг співав на весіллі сина російського нафтового олігарха Михайла Гуцерієва. Уже тоді його за це добряче висміювала британська преса.