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СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів, що дозволить діяти на випередження

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СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів, що дозволить діяти на випередження
Служба безпеки України відзвітувала про нові трофеї, отримані після знищення танкової групи ворога та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

До рук вітчизняної спецслужби потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої вказані всі дані пересувань ворога, а також "заплановані точки" наступу загарбників. Навігатор належав "елітному"108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв.

"Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога", – зазначили в СБУ.

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Топ коментарі

  • ий
    Ну и нафига об этом писать??
  • Тетяна Тать
    а хто сказав що це не фейк?
    це гра зветься "я знаю, що ти знаєш, що я знаю про твоє знання"
    хай бояться.
  • Стороннімв Богдан
    Прокуратура Ганновера открыла уголовное дело в отношении бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера. Процесс касается преступлений против человечности.
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