СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів, що дозволить діяти на випередження

Служба безпеки України відзвітувала про нові трофеї, отримані після знищення танкової групи ворога та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

До рук вітчизняної спецслужби потрапив секретний GPS-навігатор окупантів. На пристрої вказані всі дані пересувань ворога, а також "заплановані точки" наступу загарбників. Навігатор належав "елітному"108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв.

"Таким чином, українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога", – зазначили в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кілька днів тинялися лісами, поки нас не захопили "мисливці з тероборони": старший лейтенант армії РФ здався у полон. ВIДЕО