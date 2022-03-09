Укроборонпром терміново шукає спеціалістів

За тринадцять діб "Укроборонпром" передав ОВТ більше ніж за останні 6 місяців. Підприємства концерну працюють понаднормово й у кілька змін та робитимуть це надалі для забезпечення ЗС України озброєнням і військовою технікою.