Кулеба закликав світ до негайних дій: "Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ до негайних дій, аби російські варвари припинили війну проти цивільних і дітей в Україні.
Про це він написав у своєму твіттері у суботу, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію. Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі. Світ має діяти негайно! Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей!", - зазначив Кулеба.