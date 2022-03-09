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Victoriaʼs Secret припиняє діяльність у Росії

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Victoriaʼs Secret припиняє діяльність у Росії
Американська компанія з продажу жіночої білизни Victoriaʼs Secret закриває свої магазини в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляється на російському сайті компанії.

Магазини Victoria’s Secret сьогодні працюють останній день, також буде закрито інтернет-магазин.

"Всі замовлення, оформлені до 9 березня 2022 року (включно) на сайті Victoria's Secret, будуть доставлені. Ми повідомимо вам про відновлення роботи інтернет-магазину та всіх роздрібних магазинів", – йдеться в заяві.

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Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
  • ий
    Помню,у моей бабушки были трусы и лифчик из такой голубой байковой ткани,а на трусах еще была резинка чуть повыше колен....блин,забыл,к чему это я
  • Bogdan Resvii
    им и валянков с хб-шными растянутыми труселями хватит.
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