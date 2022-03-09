Російські військовополонені: Коли ми повернемося додому - постанемо проти Путіна і його влади

Військовополонені росіяни, захоплені після вторгнення в Україну, звернулися до Володимира Путіна, заявивши, що підуть проти нього, коли повернуться.

Про це вони заявили у Києві під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Один з полонених, Володимир Рассказов, звернувся до головнокомандувача зс РФ, тобто Путіна, щоб він перестав впливати на Україну своїм терористичним актом.

"Коли ми повернемося, ми встанемо проти нього", - заявив він.

"Коли я приїду додому, піду проти своєї влади, проти Путіна... Те що він зробив з українським народом", - сказав інший полонений, Олександр Яковчук.

Також один з полонених звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресконференція полонених російських розвідників. ВIДЕО

До слова, що багато хто з цих військовополонених - бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади Збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.