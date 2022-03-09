Російські окупанти захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, - Денісова

До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися російські військові.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні.

"У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників. За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян", - зауважила омбудсмен.

Денісова нагадує, що злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

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"Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ", - резюмувала вона.