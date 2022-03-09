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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за держзраду та диверсію

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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за держзраду та диверсію
Засуджені за ці злочини не підпадатимуть під амністію.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" №7116, яким збільшено покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Відповідно до ухваленого парламентом 3 березня закону, за держзраду та диверсію передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’ятнадцяти років до довічного позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього майна. При цьому законом заборонено будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду чи диверсію.

"Закон передбачає максимальне та справедливе покарання тих громадян, які в умовах воєнного стану вчинять дії, направлені на послаблення обороноздатності нашої країни, посягають на суверенітет, або спричиняють будь-яку шкоду цивільному населенню України", - йдеться в пояснювальній записці до закону.

Також читайте: Покарання за держзраду та диверсії можуть посилити до довічного ув'язнення

Топ коментарі

  • Raised Right
    Опзшники напряглись))
  • Andr Kar
    Ти навіть не зрозумів, що світ поважає не Зелю, а український народ, який тримає російський удар, незважаючи на те, Зе нічого не робив для підготовки до війни.
  • Andr Kar
    Я не до чого не провокую. Я попереджаю. А то Зе почав вже публічно заявляти про охолодження до НАТО. То його слід просто трохи підігріти.
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