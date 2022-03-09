Російська пропаганда запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині, - СБУ

Ворог запускає фейки про нібито єврейські погроми на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Черговий фейк від російської пропаганди: на закордонних ресурсах почали розміщувати статтю про нібито переслідування євреїв на Житомирщині. Мовляв, місцеве населення влаштовує погроми. Це – відверта брехня, за рахунок якої ворог намагається посіяти міжнаціональну ворожнечу всередині нашої країни", - зауважили в СБУ.



Також додається, що російські фейки вже спростував і головний рабин Житомира Шломо Вільгельм.



"Україна – вільна демократична країна. Тут мирно та дружно живуть люди всіх національностей, тут виросли мої діти, які навчалися у школі, де викладають українською мовою. Про який нацизм може взагалі йтися? Я закликаю всіх відповідально ставитися до будь-якої інформації, перевіряти все через надійні і чесні ресурси, не довіряти хайповим заголовкам на сумнівних вебсайтах. Давайте будемо розумнішими і не дозволимо режисерам і технологам цієї війни втілити свої смертоносні сценарії", – заявив він.

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