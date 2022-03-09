Радіаційний фон у Запорізькій області залишається в нормі, - голова обладміністрації Старух

Станом на полудень 9 березня радіаційний фон на території області залишається в рамках природного і не становить загрози здоров'ю людей.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін і не становить загрози життю та здоров'ю населення… Гамма-фон… не перевищує характерний для цих територій природний фон", - написав Старух.

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Він перелічив рівень гамма-фону у різних населених пунктах області, він перебуває в межах від 10,2 до 12 мкР/година; в Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, - 10,6 мкР/година.