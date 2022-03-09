Росія визнала, що відправляє строковиків в Україну і що їх взяли в полон. ВIДЕО
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В Міноборони РФ врешті визнали, що солдат-строковиків відправляють на війну в Україну.
Про це вперше відкрито заявив сьогодні на брифінгу офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських Збройних сил, які беруть участь у проведенні спеціальної військової операції (війні. - Ред.) на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії", - запевняє Конашенков.
Крім того, він зазначив, що ряд військовослужбовців, зокрема й строкової служби, були захоплені у полон.
"Наразі вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення полонених військовослужбовців", - повідомив Конашенков.