Німеччина блокує відключення від SWIFT російського Сбербанку, - Bloomberg

Берлін наполягає на тому, щоб російський Сбербанк не потрапив до списку підсанкційних банків, які згодом будуть відключені від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела та отримані агентством документи.

За даними видання, документи показують, що Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, які відбулися останніми днями, в тому числі серед міністрів. Канцлер Олаф Шольц також публічно виступив із закликом до стриманості санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

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