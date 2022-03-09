Названо лауреатів Шевченківської премії 2022. СПИСОК

Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Президента.

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На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка президент постановив присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2022 року:

Катерині Горностай, режисерці – за повнометражний ігровий фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ";

Джорджу Грабовичу (Грабовичу Григорію Юлійовичу), літературознавцеві, громадянину Сполучених Штатів Америки – за цикл статей "Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм";

Тамарі Дуді (Тамарі Горіха Зерня), письменниці – за роман "Доця";

Микиті Кадану (Нікіті Кадану), художникові – за персональну виставку "Камінь б’є камінь";

Миколі Рябчуку, письменникові – за книгу "Лексикон націоналіста та інші есеї";

Тіберію Сільваші, художникові – за інсталяцію "Крила";

Тамарі Труновій, режисерці-постановниці, Наталі Ворожбит, авторці п’єси, Юрію Ларіонову, художникові-сценографу, Андрію Ісаєнку та Валерії Ходос, акторам – за виставу "Погані дороги" Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

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Цьогоріч розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 397 тисяч гривень кожна.