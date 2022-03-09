Фонд Ахметова відправить на Київщину 100 тис. продуктових наборів

Перші 10 тисяч продуктових наборів для Києва формують на розподільчому центрі в Києві. Допомогу готує Фонд Ріната Ахметова. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"До складу набору увійдуть продукти харчування першої необхідності, зокрема: макарони, цукор, борошно, консервоване тушковане м‘ясо. Продуктові набори Фонд передасть до Гуманітарного штабу Києва, а допомога для мешканців буде розподілена через управління соціального захисту населення. Пріоритетні категорії – люди похилого віку та люди з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Першу партію допомоги отримають мешканці Святошинського району.

Нагадаємо, що за тринадцять днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM уже направив понад 600 млн грн допомоги для України та українців. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.