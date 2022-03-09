Метінвест забезпечує тероборону військових технікою, металоконструкціями та засобами індивідуального захисту, - гендиректор

З початку російської військової агресії підприємства групи Метінвест Ріната Ахметова працюють над покращенням захисту українських бійців: виробляють протитанкові їжаки, надають залізобетонні блоки для блокпостів та закуповують бронежилети та аптечки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков в ефірі каналу Україна24.

Читайте також: Росія влаштувала геноцид населення у Маріуполі, - Риженков

"На сьогодні компанія Метінвест надала понад 3,5 тисячі протитанкових їжаків та понад 2 тисячі бетонних блоків для укриттів. Наразі ця історія продовжується: ми безкоштовно надаємо будь-яким нашим партнерам метал, необхідний для виготовлення їжаків та укриттів", - повідомив Риженков.

Паралельно з цим компанія передає спецтехніку ЗСУ: вже передано понад півсотні автомобілів різного застосування, та закуповує кошти захисту для тероборони.

Читайте також: "Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча

"Прийнято рішення про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю касок, бронежилетів та аптечок. Сьогодні першу партію з майже 3 тис бронежилетів та 500 аптечок закуплено, вона слідує в Україну і вже найближчим часом буде надана силам ТРО", - повідомив Риженков.