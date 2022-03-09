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Зеленський про авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя: Діти під завалами. Це звірство! Негайно закрийте небо!

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Прямий удар російських військ по пологовому будинку - свідомий акт терору.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули авіабомби на дитячу лікарню у Маріуполі. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Самым первым и бескомпромиссным условием Украины в переговорном процессе должно стать - Передать Украине всех военных преступников кто отдавал преступные приказы и кто эти преступные приказы выполнял. Только после выполнения условия номер 1, можно продолжать вести переговоры в другом направлении.
  • xander 9cf28439
    Кацапы - эталонные подонки и мрази. Сейчас бьют авиацией и ракетами исключительно по гражданским объектам. Рядовой кацапский каратель ничем не лучше того, кто отдает приказы. Недоразвитые и жестокие ублюдки.
  • Vlad_Len
    А світу глибоко начхати на дітей. Всіх! Світ з'їхав з глузду.
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