Зеленський про авіаудар Росії по пологовому будинку Маріуполя: Діти під завалами. Це звірство! Негайно закрийте небо!

Прямий удар російських військ по пологовому будинку - свідомий акт терору.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - написав глава держави.

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