Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, - Бучанська міськрада
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Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, 50 автобусів залишаються заблокованими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.
"Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - йдеться у повідомленні.
При цьому у міськраді поінформували, що з Ворзеля евакуація продовжується: водії зробили вже друге рятувальне коло та перевозять мешканців до Києва.