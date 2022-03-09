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Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, - Бучанська міськрада

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Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, - Бучанська міськрада
Російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, 50 автобусів залишаються заблокованими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бучанської міської ради.

"Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців. Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими", - йдеться у повідомленні.

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При цьому у міськраді поінформували, що з Ворзеля евакуація продовжується: водії зробили вже друге рятувальне коло та перевозять мешканців до Києва.

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Топ коментарі

  • Ua_analytic
    Взяли в заложники мирных людей как щит.
    Кацапы всегда так делали.
  • Шимус
    https://twitter.com/i/status/1501582605745065993
  • Планшет Студента
    Там повно людей, десятки тисяч. Без паніки та поспішливих рішень.
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