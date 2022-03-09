Кабмін запровадив контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального

Україна на період дії воєнного стану доручила обласним військовим адміністраціям разом з Нацполіцією, Держпродспживслужбою і Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібними продавцями цін на низку товарів, зокрема на борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупу гречану, крупу вівсяну.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №223 від 6 березня, розміщеною на сайті уряду, в цьому списку також свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова і цукор кристалічний, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окрім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін капусти білокачанної, цибулі ріпчастої, буряка, моркви, картоплі, етанолу (розчин 96%), вітчизняних нестероїдних протизапальних і антибактеріальних ліків, бензину А-95, дизпального та скрапленого газу.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 березня заявив, що уряд сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. За його словами, зокрема, уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, окрім регулювання цін і контролю за ціноутворенням.