Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про втрати військ РФ: "Я не хочу это слышать!". ВIДЕО

Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про ліквідованих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу чтобы мы встали и почтили память наших ребят молчанием!", - сказав російський військовий.

"Не-не-не-не! Я не хочу это слышать!!! Стойте! Хватит!" - змусив його замовкнути кремлівський пропагандист.

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"Це вже навіть не Джордж Орвелл. Це Росія зразка 2022 року. Режим Путіна, як він є... Нагадаємо, що станом на ранок, 9 березня, загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали понад 12 000 осіб особового складу. Якщо у вас ще є знайомі та родичі в Росії – надішліть їм це відео. Нехай майбутні військовослужбовці РФ знають, що на них чекає", - йдеться у описі відео.