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Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про втрати військ РФ: "Я не хочу это слышать!". ВIДЕО

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Пропагандисти телеканалу Міноборони Росії "Звезда" заборонили військовому говорити про ліквідованих в Україні російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я хочу чтобы мы встали и почтили память наших ребят молчанием!", - сказав російський військовий.

"Не-не-не-не! Я не хочу это слышать!!! Стойте! Хватит!" - змусив його замовкнути кремлівський пропагандист.

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"Це вже навіть не Джордж Орвелл. Це Росія зразка 2022 року. Режим Путіна, як він є... Нагадаємо, що станом на ранок, 9 березня, загальні бойові втрати російських окупантів орієнтовно склали понад 12 000 осіб особового складу. Якщо у вас ще є знайомі та родичі в Росії – надішліть їм це відео. Нехай майбутні військовослужбовці РФ знають, що на них чекає", - йдеться у описі відео.

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Топ коментарі

  • Квантовий Механік
  • Игорь Билык
    *** военный офицер ты или нет? Хоть и москаль. Дал бы тому ****** ведущему в пятак и все дела, вас офицеров уже всякое гнилье с говном мешает. Давайте воюйте за них.
  • РуZZких на бутылку
    А почему Путлер должен их жалеть? Население рабы. За что их уважать? Срочники подписали контракт на 60,000 рублей. За что их уважать? Они по факту наёмники. Где вы видели, чтобы заказчик убийства переживал за киллера? Ну жгут их в танках и что? Кому какое дело... Им заплатили, они подписали контракт и вошли в Украину. Будь там хоть 50,000 сгоревших трупов - Путлеру насрать на них, он им заплатил.
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