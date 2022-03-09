16-річний юнак загинув під час ворожого обстрілу ринку у Харкові

У Харкові під час обстрілу ринку російськими військами загинув 16-річний юнак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"16-річний юнак загинув під час обстрілу на ринку в селищі Жуковського. Сам ринок, що на вулиці Академіка Проскури, 5/7, значних руйнувань не зазнав. Снаряд влучив у павільйони поряд з ринком", - розповіла директор ринку Марина Волобуєва.

За її словами, з початку вторгнення російських військ в Україну підприємцям запропонували розпродати товар або вивезти його у безпечне місце. Деякі підприємці продовжили торгувати. У момент обстрілу працювали кілька павільйонів.

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З 24 лютого в Україні триває війна з російськими загарбниками. Вони бомблять українська міста, руйнуючи соціальну інфраструктуру та спричиняючи гуманітарну катастрофу.