Все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі агресії РФ. Спроби розколоти команду - гра на користь ворога, - Залужний

Нині вище військово-політичне керівництво працює у цілодобовому режимі для відсічі російської агресії.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдність - наша головна зброя. Сьогодні все вище військово-політичне керівництво діє як єдиний кулак для відсічі російської агресії", - зауважує Залужний.

За його словами, Верховний головнокомандувач та вся команда Офісу Президента, весь сектор безпеки і оборони держави, чинне та колишнє керівництво Збройних Сил працюють у цілодобовому режимі.

"Будь-які спекуляції та спроби розколоти нашу команду є підривною діяльністю на користь ворогу", - додав він.

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