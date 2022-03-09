Питання щодо передачі Україні бойових літаків слід ухвалювати на рівні НАТО, - Моравецький
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Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.
"Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків. - Ред.) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому - одноголосно", - наводить слова прем'єра Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Північноатлантичного альянсу триває.