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Питання щодо передачі Україні бойових літаків слід ухвалювати на рівні НАТО, - Моравецький

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Питання щодо передачі Україні бойових літаків слід ухвалювати на рівні НАТО, - Моравецький
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.

"Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків. - Ред.) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому - одноголосно", - наводить слова прем'єра Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Північноатлантичного альянсу триває.

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Топ коментарі

  • Ярослав Скрипник
    Я вже й сам думаю, що нахрєн це НАТО. Вони бачать як тріщить рашкіна армія, а все ссуться під себе... Ви вже і так багато чого передали! Чого очкувати?!
  • PREDATOR PREDATOR
    А НАТО по любому здується.
  • Welle
    Мабуть коли раша нападе на НАТО, то ті днів 5-10 будуть тільки радитись щодо плану оборони
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