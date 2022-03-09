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Трюдо запросив Зеленського виступити у канадському парламенті

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Трюдо запросив Зеленського виступити у канадському парламенті
Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо виступити у канадському парламенті.

Про це Трюдо написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я запросив президента Зеленського звернутися до парламенту Канади. Канадців надихає мужність та стійкість українців, а також лідерство президента, тож вони раді послухати його", - зазначив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада поставить Україні нову партію військової техніки, - Трюдо

Як повідомлялося, Джастін Трюдо провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої пообіцяв надіслати спеціалізоване військове обладнання, зокрема камери для дронів.

Топ коментарі

  • Welle
    Не варто витрачати на це час в умовах війни
  • Vlad_Len
    щойно прочитав. Знак Z - Зексенгаузен. А далі - самі поцікавтесь. Дуже здивуєтесь.
  • Vlad_Len
    Ну, а ми будемо їх топити в крові (в їхній крові) аж до 9 вересня 2023 року.
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