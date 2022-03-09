Трюдо запросив Зеленського виступити у канадському парламенті
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Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо виступити у канадському парламенті.
Про це Трюдо написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я запросив президента Зеленського звернутися до парламенту Канади. Канадців надихає мужність та стійкість українців, а також лідерство президента, тож вони раді послухати його", - зазначив Трюдо.
Як повідомлялося, Джастін Трюдо провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, під час якої пообіцяв надіслати спеціалізоване військове обладнання, зокрема камери для дронів.