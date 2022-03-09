Вплив війни за секторами економіки нерівномірний, найбільше постраждала сфера послуг, – НБУ

Швидко переорієнтувались харчова та текстильна промисловості, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів та інші.

Як передає Цензор.НЕТ, голова НБУ Кирило Шевченко розповів ZN.UA про те, як вплинула війна на економіку України та які сектори економіки найбільше постраждали.

"Зараз ми сфокусовані в першу чергу на постійній підтримці безперебійного функціонування фінансової системи. НБУ, фінансові установи, інші держоргани щодня докладаємо для цього максимум зусиль. І можу сказати, що нам це вдається.

На жаль, в умовах війни відбувається багато речей, на які ми не можемо ні вплинути, ні навіть з достатньо високою ймовірністю врахувати. Це стосується, зокрема, ВВП. Наразі бойовими діями та масованими артобстрілами охоплено території більш ніж 10 областей, а також частково місто Київ. Разом на ці області та місто Київ припадало більше половини ВВП. Звісно, деякі підприємства на цих територіях продовжують працювати, але багатьом довелося призупинити свою роботу. Порушені взаємозв'язки між регіонами, значної шкоди завдано інфраструктурі, постраждало багато людей. Все це матиме довгострокові наслідки. Точний прогноз по ВВП можна буде зробити лише після завершення бойових дій.

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Можу сказати, що плив війни за секторами нерівномірний. Найбільше постраждав сектор послуг. Водночас деякі сектори переорієнтували виробництво в умовах воєнного стану на виробництво продукції для потреб захисту країни. Серед них – харчова та текстильна промисловості, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів тощо. Це певною мірою може зменшити вплив війни на економіку", - підсумував голова НБУ.

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