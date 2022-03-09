Після війни Україна отримає свій "план Маршалла", - прем’єр Польщі Моравецький

Після завершення війни суверенній Україні буде надано велику програму фінансової допомоги – такий собі "план Маршалла для України".

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної з канцлером Австрії пресконференції у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна воює сьогодні за європейські цінності, за толерантність, свободу та демократію. І це означає також, що ми підтримуємо прагнення України вступити в ЄС. Це основоположна надія України. Але треба розуміти, що є певний процес. Водночас ми мусимо сьогодні дати надію на те, що буде новий "план Маршалла для України", для суверенної України, після війни, яка повинна якомога скоріше скінчитися", - заявив Моравецький.

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Він підкреслив, що суверенній Україні має бути вже зараз дано надію на швидку відбудову після війни. "Ми демонструємо Україні, що ця відбудова після війни не лише має бути, а й буде можливою. Величезний "другий план Маршалла", - заявив польський прем’єр.

За його словами, порозуміння з цього приводу є серед країн-членів ЄС, а також Великої Британії та Норвегії, США та Канади.

Як повідомляв Укрінформ, лідери Конгресу США досягли двопартійної згоди про надання Україні та європейським союзникам $13,6 мільярда допомоги.

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