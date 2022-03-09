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За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+

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За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 21+
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявляє, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів. УВАГА! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Андрющенко у фейсбуці.

"Ситуація за ніч - обстріли в районі Черемушек Приморського району та в району "Порт-Сіті". Окрім того окупанти почали активно використовувати авіа бомбардування. Ціль на повне знищення міста окупантам вже не приховується", повідомив радник мера Маріуполя.

"Гуманітарний караван. Йде узгодження маршруту та очікуємо на підтвердження режиму тиши. Хоча б умовного. Те саме і по ситуації з першою хвилею евакуації з міста", - додав він.

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УВАГА! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!!!

За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 01
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 02
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 03

"Так сьогодні ховають вбитих російськими окупантами цивільних містян в Маріуполі. Братські могили".

За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 04
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 05
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 06
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 07
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 08
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 09
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 10
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 11
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 12
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 13
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 14
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 15
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 16
За час блокади Маріуполя російськими окупантами загинуло близько 1 300 мирних жителів 17

Маріуполь 10 березня

Топ коментарі

  • Планшет Студента
    Рашка має бути знищена як держава разом із нацією-Z.
  • Raised Right
    Нет слов. Просто убивать, заблудяшек там точно нет звонить отправлять
  • Планшет Студента
    Як і Харкову за кричалку "путін-*****". Карлик злопам'ятний.
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