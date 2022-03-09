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17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко

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17 осіб постраждали в результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі, - Кириленко
В результаті бомбардування російськими окупантами пологового будинку у Маріуполі постраждали 17 осіб.

Про це голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та пароділь. По діткам поки що, слава Богу, і я сподіваюсь, що така цифра і залишиться, це нуль підтверджених діточок. По жертвах цифра поки що також лишається на нулі", - зазначив Кириленко.

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Як повідомлялося, 9 березня російська військова авіація скинула бомби на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

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Топ коментарі

  • olele




    катастрофізація, самонакрут та мемы@inmemeswetrust1· 1 ч

    Я хочу, щоб після перемоги кожного росіянина завели у кінотеатр, вставили розширювачі для повік - і змусили дивитися відео з війни стільки, скільки ця війна продовжувалася.
    Без води і їжі.
  • Яр Холодний
    Краще не бог, а лопата! Та ****, яка бомбила Подусівку в Чернігові, отримала по голові "не відходячи від каси" (тобто - прямо на місці приземлення) Телефонували хлопці з ЗСУ - якщо не встигли на місце приземлення першими, то знаходять трупи! ПРавильно писали "Талібан хреститься буде"!
  • Яр Холодний
    В США колись була подібна пропозиція - в ніч перед стратою серійних вбивць пропонували поміщать в камеру на стінах якої демонструвать фото їх жертв - до смерті і посмертні Не підтримали - сказали що надто жорстоко
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