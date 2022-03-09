Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів. ІНФОГРАФІКА

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян чинити тотальний опір і знищувати системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра у фейсбуці.

"Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів.

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів", - написав Резніков.

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"Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", - підкреслив очільник Міноборони.