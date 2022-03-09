Новини • Війна

Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів. ІНФОГРАФІКА

29 31828
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян чинити тотальний опір і знищувати системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра у фейсбуці.

"Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок – величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життів.

Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Зараз на війні багато залежить від сучасних технологій. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів", - написав Резніков.

Резніков закликав українців нищити системи РЕБ та РЕР окупантів 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков закликав українців до тотального опору: Знищуйте тилові колони військ РФ. Вони йдуть за бронетехнікою

"Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР", - підкреслив очільник Міноборони.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Хорошо говорить, когда нет ни оружия, ничего... Могли бы до войны издать закон, разрешающий свободное владение оружием вплоть до полуавтоматического. А так с голыми руками и с поясом шахида разве что идти на эти ребы(
  • Олексій Панкратов
    Дрючками? Він розуміє що ці машини не самотні у полі стоять, що їх охороняють люди з автоматами?

    ***** що за заклики. Це ***** не міністр оборони а якийсь дурник. Йди та ***** знищуй. Я тобі свою біту навіть дам.
  • Gyro
    Нехай люди для початку стануть скидати коодинати цих об*єктів у відповідні чат-боти...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини