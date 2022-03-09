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Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП

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Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП
Україна готова обговорювати з Росією нейтральний статус, але за певних умов.

Про це 8 березня в ефірі німецького телеканалу ARD заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ 

За його словами, такі переговори можуть відбутися лише після припинення бойових дій і виведення російських військ із території України.

Жовква зазначив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки, щоб "така ситуація більше ніколи не повторилася".

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Заступник глави ОПУ закликав ФРН посилити санкції проти РФ: ввести ембарго на російські газ і нафту, а також заморозити всі рахунки РФ у німецьких банках. Також, на думку Жовкви, від міжнародної платіжної системи SWIFT має бути від'єднано усі російські банки.

Водночас заступник глави ОПУ впевнений, що Росія, яка вторглася в Україну 24 березня, зазнає невдачі, оскільки "надто великий супротив українців". Україну "не буде взято", - резюмував Жовква.

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Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    То есть к нам зашли, убили тысячи людей, нанесли ущерба на миллиарды долларов, и теперь мы готовы подписать документ о том, что никогда не вступим ни в один оборонный союз? Я все правильно понял?
  • Teodor Wild e2cffec9
    Який в срку нейтралитет? Вже проходили, досить!
  • wed emantsal
    ОПа як завжди, про-кацапська. А чому не пропонуєте обговорити нейтральний і без"ядерний статус кацапстану?
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