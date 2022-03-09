Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП

Україна готова обговорювати з Росією нейтральний статус, але за певних умов.

Про це 8 березня в ефірі німецького телеканалу ARD заявив заступник глави Офісу президента України (ОПУ) Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, такі переговори можуть відбутися лише після припинення бойових дій і виведення російських військ із території України.



Жовква зазначив, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки, щоб "така ситуація більше ніколи не повторилася".

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Заступник глави ОПУ закликав ФРН посилити санкції проти РФ: ввести ембарго на російські газ і нафту, а також заморозити всі рахунки РФ у німецьких банках. Також, на думку Жовкви, від міжнародної платіжної системи SWIFT має бути від'єднано усі російські банки.



Водночас заступник глави ОПУ впевнений, що Росія, яка вторглася в Україну 24 березня, зазнає невдачі, оскільки "надто великий супротив українців". Україну "не буде взято", - резюмував Жовква.

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