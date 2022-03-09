Франція надала 20 тонн допомоги для поліцейських та постраждалих від війни жителів Київської області, – Мінсоцполітики

Франція надала Україні 20 тонн допомоги з Франції, вона надійшла для потреб Національної поліції та жителів Київської області, які постраждали від війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

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"Мінсоцполітики спільно з Всеукраїнською асоціацією громадських організацій "Громадський парламент" організувало першу доставку медикаментів, медичного обладнання та продуктів харчування довгострокового зберігання з Франції… Загальна вага допомоги, що надійшла – 20 тонн, з яких п'ята частина – продукти харчування", – сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Як зазначають у Мінсоцполітики, ця допомога призначена для потреб Національної поліції України та жителів Київської області. У середу її надіслали адресатам.

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