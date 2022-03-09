Керівництво РФ у розпачі, вони змінили тактику та звільнили вже близько 8 генералів, - Данілов

Тактика російських окупантів змінилася, керівництво держави-агресора у розпачі.

Про це під час телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, плани ворога щодо того, щоб пройти за 2-3 дні маршем по Хрещатику, змінилися.

"Вони перейшли в іншу тактику. У них змінили близько 8 генералів через те, що вони не виконали завдання. Призначені нові. Ми чітко розуміємо, що відбувається в РФ. Вони у розпачі. Вже навіть такі, як Соловйов і багато інших мерзотників, вони вже дають задню... Це наша війна, яку ми обов'язково виграємо", - сказав Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною