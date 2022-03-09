Путін прикривається жінками, як живим щитом, - Забужко виступила в Європарламенті

8 березня вперше в історії перед Європарламентом виступила людина, яка не є громадянином ЄС чи посадовцем, – відома українська письменниця та поетеса Оксана Забужко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель", літераторка розповіла, що доводиться переживати народу України через жорстоку політику Кремля, а особливо жінкам. Вона поділилася відео промови на Фейсбуку.

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На думку культурної діячки, президент-диктатор Путін використовує українок як живий щит.

Забужко звернулася до світових лідерів із проханням закрити небо над Україною, оскільки це єдиний шанс врятувати дитячі життя від ворожих ракет. Потужній промові письменниці аплодував стоячи весь зал.

"Українці – сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би там не було, ми вижили сталінський геноцид і голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом із чоловіками б'ються. Вони вступили в армію, змогли керувати постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів", – повідомила Забужко.

Вона нагадала членам Європарламенту, що Путін оголосив війну не лише Україні, а й усьому світу, а зараз нахабно ховається за тендітніми жіночими спинами, погрожуючи ядерною зброєю.

"Проблема в тому, що бомби Путіна не можна зупинити силою духу. Діти, народжені у сховищах, помирають від сепсису. Коли Росія почала своє вторгнення, вона вважала, що буде бліцкриг. Ми підтвердили, що у будь-яких війнах жінки – найвразливіша мета. Жінки мають займатися тими, хто потребує допомоги – діти та люди похилого віку. І це саме той живий щит, який використовує Володимир Путін для того, щоб зламати українське героїчне протистояння", – продовжила спікерка.

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Письменниця впевнена, що перемогти гітлерівську риторику та фашистські прийоми агресора вийде лише в тому випадку, якщо проти нього об'єднається вся Європа. Вона зазначила, що кожна хвилина коливань щодо закриття неба вартує життя мирним громадянам України.