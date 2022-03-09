Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Путін прикривається жінками, як живим щитом, - Забужко виступила в Європарламенті

10 31621
Путін прикривається жінками, як живим щитом, - Забужко виступила в Європарламенті
8 березня вперше в історії перед Європарламентом виступила людина, яка не є громадянином ЄС чи посадовцем, – відома українська письменниця та поетеса Оксана Забужко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель", літераторка розповіла, що доводиться переживати народу України через жорстоку політику Кремля, а особливо жінкам. Вона поділилася відео промови на Фейсбуку.

Читайте також: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 09.03.2022

На думку культурної діячки, президент-диктатор Путін використовує українок як живий щит.

Забужко звернулася до світових лідерів із проханням закрити небо над Україною, оскільки це єдиний шанс врятувати дитячі життя від ворожих ракет. Потужній промові письменниці аплодував стоячи весь зал.

"Українці – сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би там не було, ми вижили сталінський геноцид і голодомор. Я зі сльозами на очах висловлюю захоплення моїми землячками, які разом із чоловіками б'ються. Вони вступили в армію, змогли керувати постачанням необхідних речей, вони народжують дітей у підвалах під наглядом лікарів", – повідомила Забужко.

Вона нагадала членам Європарламенту, що Путін оголосив війну не лише Україні, а й усьому світу, а зараз нахабно ховається за тендітніми жіночими спинами, погрожуючи ядерною зброєю. 

"Проблема в тому, що бомби Путіна не можна зупинити силою духу. Діти, народжені у сховищах, помирають від сепсису. Коли Росія почала своє вторгнення, вона вважала, що буде бліцкриг. Ми підтвердили, що у будь-яких війнах жінки – найвразливіша мета. Жінки мають займатися тими, хто потребує допомоги – діти та люди похилого віку. І це саме той живий щит, який використовує Володимир Путін для того, щоб зламати українське героїчне протистояння", – продовжила спікерка.

Читайте також: Керівництво РФ у розпачі, вони змінили тактику та звільнили вже близько 8 генералів, - Данілов

Письменниця впевнена, що перемогти гітлерівську риторику та фашистські прийоми агресора вийде лише в тому випадку, якщо проти нього об'єднається вся Європа. Вона зазначила, що кожна хвилина коливань щодо закриття неба вартує життя мирним громадянам України.

Топ коментарі

  • Alexsander Sokoloff
    Так это мудаковатое **** ещё в 2014 заявляло, что они будут стоят за спиной женщин и детей.
  • Первый Второй
    путлер уже покойник и смердит, вопрос только сколько он еще утянет за собой.
  • Saskia Jansen
    Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
    Передавайте тим, хто в дорозі.

    ЖИТЛО

    Ужгород. (099) 546 32 15 Іван.
    30 чоловік житло. Є душ, плита, туалет. Безкоштовно.

    ліжкомісця в м.Ужгород 066 19 55 093

    Ужгород. Євангельська церква
    Жінок та дітей. Мукачівська, 44. Роберт Іванович тел. 0964175051

    с. Шаян
    вул. Котеджна, 8
    Тел.: +38 (067) 312-66-95 (Готель Перлина )

    "База відпочинку ""Легенда Шаян"" ул.Яблунева, 27,"
    380968035949
    380314259354

    Поселення в гуртожитки у м. Ужгород
    Гуртожиток №1:
    380 (66) 031 35 26 Кляп Діана
    380 (66) 530 97 16 Газдик Іванна
    0951951931 - Борисенко Ольга
    0959067164 Конепуд Сергій
    Гуртожиток №2:
    380 (97) 956 11 10 Настя Дорошенко
    380 (68) 968 79 13 - Бестріцька Вікторія
    Гуртожиток №3:
    Сидорук Дмитро +380 (99) 957 25 18
    934966380 Тетяна Олександрівна
    38 (050) 279-38-02 Третьякова Таїсія,
    38 (050) 279-38-02
    Кумар Інеса 0983955144
    Гуртожиток №4:
    Саган Аня +380 (97) 653 51 38
    Попп Ганна 0987669060
    0953387417- Бугірь Наталія
    0970684023-Мар'яна Ватрала
    0675959415 - Мар'яна
    965233458 Затилюк Юрій

    Свалява 0994012723

    м.Берегово
    Оксана Василівна 050 81 34 700

    Перечин
    0950733863
    0956045415 Галина

    Виноградове
    (03143)2-62-38
    +380 (66) 629 08 13

    с.Великі Береги вул.Раковці Ференца.58 ДНЗ 099 73 77 801
    с.Нижні Ремети вул.Центральна,150 ДНЗ 099 26 42 050
    с.Берегуйфалу вул.Ференца Раковці107 ДНЗ 063 38 61 207
    с.Великі Береги вул.Раковці Ференца161/А ЗЗСО імені Добра Петра
    Степан Степанович 099 55 68 840
    В'ячеслав Васильович 099 46 80 858
    Іван Іванович 050 19 24 271

    Хуст:
    0986039355 Анатолій Ільніцький

    Середня ТГ (250 місць)
    067 631 91 09
    095 878 17 50

    Баранинська ОТГ
    0668222066 Костик Юрій

    Холмківська ОТГ
    050 5653261 Тетяна Юріївна

    Сюртівська Отг
    067 55 57 364

    Рахівська ТГ
    1. Олександр Орльонок - 0930338098

    Великобичківська ТГ
    1. Віталіна Гуцул - 0960270959
    2. Віола Телегазій - 0960270959

    Богданська ТГ
    1. Іван Цубера - 0678826828
    2. Оксана Томашук - 0678826822

    Ясінянська ТГ
    1. Вікторія Сов'як - 0971844147
    2. Анна Грегірчак - 0980572083

    Бакошський ліцей .
    Забезпечуємо трьохразове харчування.
    +380 95 523 18 10, Анжеліка
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини