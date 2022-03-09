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Військовополонені РФ розповіли, що вбивати мирне населення наказали ще 24 лютого

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Військовополонені РФ розповіли, що вбивати мирне населення наказали ще 24 лютого
Троє військовополонених РФ, що здалися в полон бійцям формувань територіальної оборони на Миколаївщині, розповіли на брифінгу в Одесі про те, як опинились на території України і про злодіяння загарбників на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я розумію, що ми прийшли сюди (в Україну. - Ред.) як загарбники. Визнаю свою вину повністю", - зазначив взятий у полон Роман Радіонов, що є уродженцем Свердловської області.

За його словами, спочатку перед ним та його співслужбовцями не ставили завдань знищувати інфраструктуру, але з часом убивали і мирне населення, і знищували будівлі. Такий наказ було отримано 24 лютого, коли військова колона прибула до Херсонської області.

Він додав, що "повністю засуджує військові дії Росії в Україні", "не підтримує президента (Путіна. - Ред.), який віддав жахливий наказ армії (про воєнні дії. - Ред.). На цій війні вже полягло багато і російських солдатів, і українських громадян. Сподіваюся, що все це скоро буде припинено".

Як розповів москвич Іван Темний, що служив розвідником-гранатометником у бригаді окремої берегової охорони, його підрозділ перейшов кордон з Україною 24 лютого.

"І нам повідомили, що ми висуваємось в напрямку Нової Каховки. Дехто з нас, в тому числі я, хотіли відмовитись (рухатись далі – ред.). Сестра мого батька живе в Україні… Я знав, яка тут обстановка, знав, що тут люди не потребують нашої допомоги, що ми тут будемо як загарбники, як просто вороги, що прийшли на чужу землю", - повідомив Темний.

Другий військовополонений Іван Головцов - уродженець Архангельської області, що служив начальником автослужби у 34-й гірській бригаді – уточнив, що його підрозділ був направлений з Криму на територію Херсонської області 27 лютого.

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Топ коментарі

  • Roman Rjevskiy
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  • Підлога Маккартні
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  • Saskia Jansen
    Цитирую: Хто шукає прихисток на Західній Україні
    Передавайте тим, хто в дорозі.

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