За добу вдалось евакуювати понад 40 тис. жінок та дітей зі всіх куточків України, - Арахамія

За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Намагались 100 тисяч (евакуювати - ред.), але не вийшло. Дякую Ірина Верещук та сотням волонтерів та просто небайдужих людей. Працюємо далі, найбільш проблемні ділянки Маріуполь, Харків та Київська область", - написав Арахамія.

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Як повідомлялось, 9 березня російські окупанти зірвали евакуацію цивільних громадян із Бучі та Гостомеля, 50 автобусів залишаються заблокованими.