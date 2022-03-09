Обговорили подальші кроки для підтримки України, - Зеленський провів бесіду з Пелосі

Президент України Володимир Зеленський обговорив подальші кроки з підтримки України із спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

Уповідомленні відзначається: "У складний час уперше поспілкувався зі спікером Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України".

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