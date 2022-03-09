Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.
Про це голова МЗС України повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Телефонна розмова з держсекретарем Блінкеном про подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України. Вдячний США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії", - написав Кулеба.
Він наголосив, що тиск має посилюватись доти, доки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські військові злочини проти українців.