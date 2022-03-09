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Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України

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Кулеба та Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

Про це голова МЗС України повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Телефонна розмова з держсекретарем Блінкеном про подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України. Вдячний США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії", - написав Кулеба.

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Він наголосив, що тиск має посилюватись доти, доки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські військові злочини проти українців.

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