Війська РФ скидають авіабомби на Житомир. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська скидають авіабомби на Житомир.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Це вже неможливо коментувати. За це треба безжалісно знищувати цю націю-Z.
Бляха, ще не підвезли стінгери?! На такій висоті тільки і пуляти.. Ну поставте периметр із стінгерів по 2-3 людини із трубою в руках у кожного. І шансів повернутись із вильоту вже суттєво менше
Уроди. І небо чисте... І стінгера немає....