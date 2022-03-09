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Війська РФ скидають авіабомби на Житомир. ВIДЕО

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Російські окупаційні війська скидають авіабомби на Житомир.

Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Саша ТРОЯ
    Це вже неможливо коментувати. За це треба безжалісно знищувати цю націю-Z.
  • Ярослав Скрипник
    Бляха, ще не підвезли стінгери?! На такій висоті тільки і пуляти.. Ну поставте периметр із стінгерів по 2-3 людини із трубою в руках у кожного. І шансів повернутись із вильоту вже суттєво менше
  • Юрий Новак
    Уроди. І небо чисте... І стінгера немає....
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